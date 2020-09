Dave Grohl in vrouwenkleren en een verontwaardigde Beatrix: topfotograaf Anton Corbijn toont schatten uit archief Isabelle Deridder

26 september 2020

07u23 1 Showbizz Anton Corbijn (65) is in het land, met een schat uit z'n fotoarchief. De man die in de jaren 80 en 90 de grootste sterren uit de muziekwereld voor z'n lens kreeg, laat zich met MOØDe - z'n nieuwste boek en bijhorende fototentoonstelling - van z'n meest modieuze kant zien. Al mag er ook gelachen worden. "Dave Grohl in vrouwenkledij: heel serieus is dat niet."

Corbijn mocht de MOØDe-tentoonstelling gisteren openen in cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Voor die expo - die door het coronavirus zes maanden vertraging opliep - selecteerde de Nederlander 240 foto's van mensen die in zijn ogen echte stijliconen zijn. Naast heel wat foto's van muzikanten werden ook namen als Naomi Campbell en zelfs de vroegere Nederlandse koningin Beatrix in dat lijstje opgenomen.

Bij de gekozen foto's valt op dat Corbijn erin slaagt om z'n modellen vaak opmerkelijke dingen te laten doen. Zo bevat MOØDe beelden van een geschminkte Bono - "een vriend van mij, dat wil ik bekennen" - en Foo Fighters-opperhoofd Dave Grohl in vrouwenkledij. "De meeste artiesten hebben er niet zo'n probleem mee om iets geks te doen", klinkt het. "Al heeft het uiteraard ook te maken met vertrouwen. Veel mensen die ik fotografeer, ken ik al een tijdje. Dan kan je fijne dingen doen."

Over Beatrix:

"Ik kwam haar tegen op een feestje, het klikte et voilà! (lacht) Nee serieus: dit is een beeld uit een shoot die ik met Beatrix had voor een staatsieportret. Deze foto is niet degene die uiteindelijk gekozen werd, omdat Beatrix hier verontwaardigd kijkt. Maar precies daarom vond ik ze perfect."

Over Naomi Campbell:

"Naomi en ik kennen elkaar al heel lang. Als model heeft ze ervaring met dit soort beelden, maar alles draait in de eerste plaats om vertrouwen. Dat bepaalt hoeveel je, al dan niet letterlijk, blootgeeft aan iemand."

Over Dave Grohl:

"Dit is een foto van iets dat ik met Dave Grohl gedaan heb voor MTV, maar dat de zender nooit gebruikte. Dave droeg vrouwenkledij, maar was er helemaal oké mee dat ik hem op deze manier fotografeerde."

‘MOØDe’ loopt van 27/9 t.e.m. 10/1 in Scharpoord in Knokke-Heist. Info en tickets via knokke-heist.be

