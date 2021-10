Dave Chappelle wil gerust in gesprek gaan met trans personen: “Maar je moet mijn show helemaal bekijken”

CelebritiesDave Chappelle (48) lag de afgelopen weken behoorlijk onder vuur. De komiek zou in z'n nieuwe show ‘The Closer’, te bekijken op Netflix, enkele transfobe opmerkingen gemaakt hebben. Daar kwam veel commentaar op, onder meer van transgender medewerkers van de streamingdienst. Die legden zelfs een tijdje het werk neer uit protest. Chappelle is op de hoogte van de kritiek, zegt hij in een nieuw filmpje op sociale media. “Maar het klopt niet dat ik niet wilde praten.”

“Er wordt in de pers gezegd dat ik werd uitgenodigd om met de transgender medewerkers van Netflix te praten en dat ik dat weigerde", zegt Chappelle in de video. “Dat is niet waar. Als ze me hadden uitgenodigd, had ik dat geaccepteerd. Al is het me niet helemaal duidelijk waarover we het zouden hebben. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd, en ik heb ook gehoord wat jullie hebben gezegd. Mijn god, hoe kon ik dat niet horen? Jullie hebben gezegd dat jullie een veilige werkomgeving willen bij Netflix. Maar het lijkt alsof ik de enige ben die niet naar kantoor kan gaan."

Chappelle wil dus gerust gaan samenzitten met leden van de transgendergemeenschap, maar wel op bepaalde voorwaarden. “Ik buig niet voor iemands eisen. En als je met me wil afspreken, wil ik dat zeker doen. Maar ik heb wel enkele voorwaarden. Eerst en vooral: je kan niet komen als je mijn special niet van begin tot einde hebt gezien. Ik kies de plaats en de tijd. En ten derde: je moet toegeven dat Hannah Gadsby niet grappig is." Gadsby was een van de sterren die zich uitspraken tegen Chappelle.

Bedrijfsbelangen

Hij vervolgt: “Ik wil dat iedereen weet dat het niet ik versus de gemeenschap is, ook al laat de media dat wel zo uitschijnen. Geef de LGBTQ-gemeenschap hier niet de schuld van. Het draait om bedrijfsbelangen, en wat ik wel en niet kan zeggen. ‘For the record’: iedereen die ik ken uit die gemeenschap was liefdevol en steunde me. Dus ik weet niet waar deze onzin vandaan komt."

Aanleiding voor alle commotie zijn de grappen en opmerkingen die komiek Dave Chappelle (48) in zijn nieuwe stand-upcomedyshow ‘The Closer’ maakt over met name transgender personen, een uiterst kwetsbare minderheid waartegen de discriminatie en het geweld in de VS de afgelopen jaren schrikbarend toenam. Volgens critici is de show van Chappelle “transfoob” en draagt hij daarmee mogelijk bij tot haat. De Netflix-top wijst deze beschuldigingen van de hand, verdedigt de artistieke vrijheid van stand-upcomedians en weigert de show offline te halen.

Staking

De rel culmineerde vorige week woensdag in een geplande ‘walkout’, een staking van een groep Netflix-werknemers – zowel trans medewerkers als sympathiserende collega’s – op het hoofdkantoor in Los Angeles, waarbij zij tijdelijk het werk neerlegden om aandacht te vragen voor transgender rechten en het werk van lgbtq+-organisaties. Volgens berichten zouden zo’n honderden medewerkers hebben deelgenomen aan de ‘walkout’ om hun ongenoegen kenbaar te maken. “We waarderen onze transgender collega’s en hun sympathisanten, en begrijpen de pijn die is veroorzaakt”, liet een woordvoerder van Netflix weten. “We respecteren de beslissing van elke werknemer die besloot om deel te nemen aan de walkout, en we erkennen dat we nog veel meer werk te doen hebben, binnen Netflix zelf, maar ook wat betreft onze content.”

