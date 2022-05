Dave Chappelle geeft nieuwe details over aanval: “Ik moést echt met m‘n aanvaller praten”

CelebritiesVorige week werd komiek Dave Chappelle (48) tijdens een comedyshow aangevallen op het podium. Nu heeft hij meer details vrijgegeven over wat er gebeurd was.

Dave Chappelle werd begin mei aangevallen in het midden van zijn show in de Hollywood Bowl in Los Angeles door een 23-jarige man met een neppistool. De komiek bleef ongedeerd en ging na een korte onderbreking voort met zijn optreden. De aanvaller raakte gewond door het incident en moest naar het ziekenhuis. Daar werd hij gearresteerd.

Tijdens een geheime comedyshow, enkele dagen na de aanval, gaf Chappelle meer details over het incident. Onder meer Kim Kardashian, Sean ‘Diddy’ Combs en komiek Jeff Ross waren daarbij aanwezig. De komiek beschreef hoe hij na het incident omhelsd werd door z'n zoon. “Papa, ik hou van jou”, zou die gezegd hebben. Chappelle voegde er nog aan toe dat hij heel veel steunberichtjes had gekregen. “Heel veel mensen houden van me, blijkt nu.”

Bekijk hier hoe Dave Chappelle wordt aangevallen op het podium

Opvallend: tijdens de comedyshow kreeg Chappelle het gezelschap van Chris Rock. Die schreef geschiedenis toen Will Smith hem tijdens de Oscaruitreiking een klap verkocht. “Jij kreeg tenminste een klap van iemand met naam en faam”, grapte Chappelle tegen Rock. “Ik werd geslagen door een dakloze die bladeren in z'n haar had zitten.”

Later vertelde de komiek dat hij de beveiligers van de zaal overtuigd had om hem bij z'n aanvaller te laten. “Ik moest echt met hem praten”, klonk het. Naar verluidt vroeg hij de man waarom hij hem had aangevallen. De 23-jarige Isaiah Lee, die volgens Chappelle met mentale gezondheidsproblemen leek te kampen, zei daarop dat hij aandacht wilde voor z'n grootmoeder, die zou zijn verdreven uit de wijk waar ze woonde.

