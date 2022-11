Data en thema van Tomorrowland 2023 zijn bekend: “Er opent een gloednieuwe verrassende wereld”

TV STREAMING­TIP. ‘FC Wéldoeners’: Niels Destadsba­der zet vrijwilli­gers in de bloemetjes

Koning voetbal spat vanaf zondag weer volop van uw televisiescherm, en dan is een gedegen voorbereiding aan de zijlijn een must. Bij VRT MAX vertaalt zich dat in ‘FC Wéldoeners’, een reeks waarbij Niels Destadsbader en Linde Merckpoel de échte sterren van de grasmat opzoeken.

14:00