“Dat vat heel de reis samen”: Sam vereeuwigt ‘Expeditie Gooris in Amerika’ met bijzondere tattoo in Las Vegas

Showbits Nog maar net Miss België en al meteen eerste fotoshoot... in bad: “Ik word heel erg op mijn gemak gesteld”

Gisterenavond werd Emilie Vansteenkiste gekroond tot nieuwe Miss België, na een lange, maar gevulde liveshow. Veel tijd om bij te slapen kreeg onze nieuwe miss niet, want deze ochtend stond de eerste fotoshoot gepland in het Plopsa Hotel in De Panne. En naar goede gewoonte is die eerste shoot in... een bad. Showbits-reporter Senne was erbij en kon met onze kersverse Miss België spreken.

12 februari