“Dat mensen me niet meer herkennen vind ik niet erg, zo hebben ze geen vooroordelen”: Davina, Tamara en Britt over de comeback van M-Kids

Muziek Ed Sheeran vreest nieuwe rechtsza­ken rond plagiaat: “Er is veel geld mee gemoeid”

Ed Sheeran (32) haalt opgelucht adem dat hij de rechtszaak over het vermeende plagiaat van zijn nummer ‘Thinking Out Loud’ heeft gewonnen maar betreurt dat het wellicht niet de laatste rechtszaak zal zijn. “Er is veel geld mee gemoeid, dus het hoort er misschien wel bij in het vakgebied,” reageerde hij bij CBS.