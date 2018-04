Dat is snel: nu al biografische film over popster Halsey in de maak TC

27 april 2018

15u14 0 Showbizz Ze brak pas een kleine drie jaar geleden echt door, maar toch acht Sony Pictures de tijd nu al rijp voor een biografische film over popster Halsey (23). De zangeres zou ook zelf de hoofdrol gaan spelen in die prent.

Halsey scoorde haar eerste hitje, 'Americana', in 2015. Nadien volgde nog enkele succesvolle nummers als 'Closer' (samen met The Chainsmokers) en 'Him & I' (samen met haar vriendje G-Eazy). Op die manier groeide Halsey uit tot een van de populairste popsterretjes van het moment. Populair genoeg om nu al een film over te maken, oordeelt Sony Pictures nu. Volgens Sony is Halsey een charismatische persoonlijkheid die het jonge publiek aanspreekt. "Haar levensverhaal kan inspirerend werken. Halsey is een jonge zangeres met een boodschap. Dat bewees ze ook met een pakkende speech tijdens de Women's March in New York. De film zal even goed focussen op haar sociaal activisme als op haar muzikale carrière." Halsey zelf ziet het ook zitten. Dat ze voor het eerst zelf zal acteren in een grote film maakt haar niet zenuwachtig. "Ik acteerde al zo vaak in mijn eigen videoclips", zegt ze. "Sommige ervan regisseerde ik ook zelf. Het is een droom om nu te mogen acteren. En het is dubbel zo mooi dat ik mezelf kan spelen." Halsey hoopt dat haar film dezelfde impact mag hebben als '8 Mile', de film over en met Eminem. "Die film en Eminem als artiest zijn een echte inspiratiebron voor mij", zegt ze. "Ik hoop dat we dezelfde kwaliteit zullen kunnen afleveren."