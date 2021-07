“Dat ik dit met mijn lief mag doen, maakt het alleen nog maar beter”: maak kennis met de zes hoofdrolspelers uit ‘De Redders’

Een kwallenbeet, een lekke boot of een kind dat komt vast te zitten tussen de rotsen. Het zijn stuk voor stuk herkenbare situaties voor de redders aan onze kust. Zendergroep SBS zag daar wel brood in, en brengt met ‘De Redders’ de allereerste Vlaamse docufictiereeks in stelling. Het eindresultaat oogt als een soort ‘Baywatch aan de Noordzee’, compleet met mooie mensen en afgetrainde lijven. Daarbij is ook het wel en wee van de hoofdpersonages minstens zo belangrijk als de reddingsacties die ze uitvoeren. En waarin de reeks meteen ook verschilt van de VTM-serie ‘De Buurtpolitie’. “Het privéleven van deze zes fictieve redders is minstens even spannend als hun job. Ook daar moet er al eens iemand ‘gered’ worden”, lacht Julie Vermeire (23). Zij vormt samen met haar vriend Laurins Dursin (26), ‘Kamp Waes-oudgediende Joni Ceusters (24) en nieuwkomers Charlotte Goyvaerts (29), Kato Haes (23) en Silvio Migliore (25) de cast van ‘De Redders’. Wij stellen hen graag aan u voor.