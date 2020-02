Dat heeft niet lang geduurd: Bridget Maasland en André Hazes alweer uit elkaar Marlies van Leeuwen/LOV

17 februari 2020

09u39 19 Showbizz De prille liefde tussen Bridget Maasland (45) en André Hazes (26) is alweer voorbij. Volgens de twee is alle aandacht van de afgelopen tijd de doodsteek geweest voor de relatie. “Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, zo laten ze weten aan RTL Boulevard.

Gisteravond doken de geruchten op. Volgens showbizzdeskundige Evert Santegoeds heeft André op Valentijnsdag zijn spullen bij Bridget thuis opgehaald.

De twee maakten in november hun relatie wereldkundig. Ze deelden veelvuldig liefdevolle foto’s van en met elkaar, maar de afgelopen week was het stil op de Instagrampagina’s van de zanger en de presentatrice. De laatste foto van hen samen postte Bridget zes dagen geleden, toen zij net was aangekomen op Curaçao, waar André was voor een optreden. Ook op het eiland was Monique Westenberg, de ex-geliefde van André, met wie hij zoontje André junior kreeg. Uit foto’s vanaf het eiland bleek dat de twee weer goed met elkaar op kunnen schieten, nadat zij een paar maanden geleden werd overvallen door het nieuws dat hij aan het daten was met Bridget.

De relatie van André en Bridget kreeg de afgelopen maanden heel wat aandacht. Zo ontstond er een mediahetze toen André, kort na de breuk met zijn ex Monique, alweer zijn relatie met Bridget aankondigde. Het Nederlandse weekblad Privé publiceerde toen een omstreden cover met een foto van André’s 3-jarige zoontje: “kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?” Hazes klaagde het blad dan ook aan, en sloot een deal. Maar ook Bridget stapte naar de rechter, want Privé schreef dat de twee al in 2014 het bed hadden gedeeld. Volgens Maasland klopte er niets van die roddel, maar kreeg ongelijk.

Leeftijdsverschil

Toch zag de toekomst er rooskleurig uit voor het kersverse koppel, waar 19 jaar verschil in leeftijd tussen zat. Zo blikte Bridget in december nog vooruit naar 2020, samen met André. “Waarom zijn al mijn vriendjes toch steevast jonger dan ik ben?” Het antwoord had Bridget dan ook: “Zij staan nog niet stil bij het feit dat iets zomaar ineens voor het laatst kan zijn. Zij zijn de passie voor het leven nog lang niet verloren. Zij liggen niet op vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd. Zij willen de wereld zien, de stad onveilig maken, en vooral zingen en dansen tot het weer licht wordt.” En zo leeft Bridget ook, zegt ze. “In mijn hoofd blijf ik ook altijd in de twintig. Net als die kerels.” De 25-jarige André Hazes paste dus perfect in dat plaatje. “Die vent is er”, besloot Bridget. “2020 wordt mijn jaar.”

Toen het koppel het nieuwe jaar inluidde in Casablanca, stuurden ze een duidelijke boodschap de wereld in. “2020 mag alleen maar over liefde gaan!’’, schreef Bridget bij een foto waarop ze Dré zoent. Het duurde ook niet lang voor het koppel bij elkaar introk. “Ik ben wel echt op m’n plekje bij d’r”, glunderde een verliefde André. “Ik heb al een sleutel en ik ben er heel veel te vinden.” Op de verjaardag van André in januari had Bridget ook nog een mooie boodschap voor Hazes. “Ik ben zo onwaarschijnlijk trots op jou. Jouw hart zit echt op de juiste plek. Als vriend, als vader, als man, als hubby. Gefeliciteerd knapperd! Ben je klaar voor de rest van je leven? Dit is de bedoeling. Jij bent de liefde van mijn leven”, schreef ze. André zelf was dolgelukkig met dat lieve bericht. “Ben zo blij met je. Een spiegel waar ik in kijk. Blij dat ik mijn verjaardag met jou mocht vieren!”

