Dat heeft niet lang geduurd: Bridget Maasland en André Hazes alweer uit elkaar Marlies van Leeuwen

17 februari 2020

09u39 4 Showbizz De prille liefde tussen Bridget Maasland (45) en André Hazes (26) is alweer voorbij. Volgens de twee is alle aandacht van de afgelopen tijd de doodsteek geweest voor de relatie. “Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, zo laten ze weten aan RTL Boulevard.

Gisteravond doken de geruchten op. Volgens showbizzdeskundige Evert Santegoeds heeft André op Valentijnsdag zijn spullen bij Bridget thuis opgehaald.

De twee maakten in november hun relatie wereldkundig. Ze deelden veelvuldig liefdevolle foto’s van en met elkaar, maar de afgelopen week was het stil op de Instagrampagina’s van de zanger en de presentatrice. De laatste foto van hen samen postte Bridget zes dagen geleden, toen zij net was aangekomen op Curaçao, waar André was voor een optreden.

Ook op het eiland was Monique Westenberg, de ex-geliefde van André, met wie hij zoontje André junior kreeg. Uit foto’s vanaf het eiland bleek dat de twee weer goed met elkaar op kunnen schieten, nadat zij een paar maanden geleden werd overvallen door het nieuws dat hij aan het daten was met Bridget.

Lees ook:

Waarom pakte André Hazes zijn relatiebreuk zo onelegant aan?: “Hij is gewoon verslaafd aan verandering”