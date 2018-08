Darmoperatie geen wake-upcall voor Herman Brusselmans: "Ik rook maar 10 à 15 sigaretten per dag" KD

30 augustus 2018

06u00

Herman Brusselmans (61) heeft hectische weken achter de rug. Nog herstellende van een zware darmoperatie, raakte hij betrokken bij een auto-ongeval. "Ik moet nu vooral rusten", zegt de schrijver in TV Familie.

Brusselmans moest recent onder het mes nadat er een gezwel in zijn darmen werd ontdekt. Een operatie was onvermijdelijk. "Ja, dat was geen kattenpis, hoor. Ik moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Vooral de verdoving was heel zwaar. Ik ben er nog altijd moe van."

Maar de ingreep is succesvol verlopen?

"Ja, alles oké. Al had het ook slecht kunnen aflopen. Het gezwel bleek gelukkig goedaardig. Stel dat het kwaadaardig was geweest, dan had het slecht kunnen aflopen. Maar dat is dus niet zo. Ach, ik functioneer intussen weer en ben aan de beterhand. Rusten is nu de boodschap."

Kort na de operatie raakte je ook betrokken bij een ongeval, niet?

"(knikt) Dat deed ook geen deugd. Ik was op weg naar Nederland toen we in de file achteraan werden aangereden. Een serieuze botsing, maar als bij wonder hadden we nauwelijks schade. Ik heb er enkel wat koppijn aan overgehouden."

Je recente operatie, zie je dat een beetje als een wake-up call?

"(lacht) Bah nee, dat heb ik niet nodig. Ik weet zo ook wel dat het leven vergankelijk is. Ik ben 61, dan kan er al eens iets beginnen mankeren. Mijn moeder is gestorven toen ze even oud was als ik nu. Ik probeer daar niet te veel bij stil te staan. Je kan altijd iets tegenkomen."

Ga je toch niet wat gezonder proberen te leven?

"Maar ik lééf al gezond. Ik eet verantwoord, drink geen alcohol en gebruik geen drugs. Oké, ik rook. Maar ook al veel minder dan vroeger. Momenteel zit ik aan zo'n 10 à 15 sigaretten per dag, terwijl dat er vroeger meer dan 40 waren. Mijn vriendin wil dat ik stop en ik denk dat op een dag wel te doen. Ik heb nu al zo'n elektronische sigaret en dat helpt wel."