Darline Devos 15 jaar aan het roer van Miss België: “De perfecte Miss bestaat niet, je hebt altijd een beetje spijt” Daimy Van den Eede

22 oktober 2019

Al vijftien jaar organiseert Darline Devos met veel passie de verkiezing van Miss België. Elk jaar heeft ze spijt van haar keuze. “Er zijn zoveel meisjes die het in zich hebben om een Miss te worden”, vertelt ze. “Als we eentje zouden maken met het hoofd van de ene, het karakter van de andere, het lichaam van nog iemand anders: dan zouden we pas een perfecte Miss België hebben.”