“Dapper, kwetsbaar, sterk én trots”: Monique steunt openhartige docu van André Hazes

Hailey Bieber sprak na huwelijk met Justin nog met Selena Gomez: "Wij zijn allemaal verder gegaan, waarom de rest van de wereld niet?"

Hailey Bieber en Justin Bieber vierden op veertien september nog hun vierde huwelijksverjaardag, maar toch kunnen velen de afgelopen relatie tussen Justin en Selena Gomez niet loslaten. Volgens Jelena-fans zou Hailey Justin van haar hebben afgepakt. Het model praat nu voor het eerst over de beschuldigingen in een podcast-aflevering van Alex Cooper’s ‘Call Her Daddy’ en onthult dat ze Selena Gomez zelf nog heeft gesproken. “Ik had nooit iets met Justin terwijl hij in een relatie zat.”

28 september