Daphne Wellens stond op de set met haar twee bekende beste vriendinnen: “Evelien en Frances mogen mij altijd bellen, zelfs ‘s nachts”

Van ‘Spring’ over ‘De Rodenburgs’ tot ‘Fair Trade’: op haar 33ste kan actrice Daphne Wellens al een mooi lijstje aan uiteenlopende rollen voorleggen. Nu mag ze daar die van Violet aan toevoegen, een van de drie onstuimige dertigers in de gloednieuwe Streamz-reeks ‘F*** You Very, Very Much’. “Violet is een heel gulzige vrouw”, vertelt Daphne. “Zowel bij de Thai als in het leven (lacht). Ze wil er alles uit halen en eigenlijk lukt dat ook wel goed. Ze heeft een vriend, zit op een hoop geld, heeft een mooi huis en sinds kort ook een kindje. Toch heeft ze het gevoel dat ze iets mist in haar leven. Ze gaat op zoek naar wat haar rust kan brengen, maar daar loopt het grondig mis: ze begint een affaire en krijgt een alcoholprobleem. Violet is een personage dat heel ver van mij af staat, maar dat maakte het net spannend en interessant. Ik ben er echt ingedoken. Als we aan het draaien waren, voelde ik haar destructieve kant. Ik moest er zelfs over waken om er niet te hard in mee te gaan. Dan stond ik plots te roken op de set terwijl ik dat heel vies vind. Als actrice zoek je altijd aansluiting bij een personage, dat heb je nodig om het geloofwaardig te kunnen neerzetten. Maar als je een figuur speelt die zo in het putje gaat, dan is het als acteur belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En dat doe ik. Door heel bewust rust op te zoeken, bijvoorbeeld. Want in mijn hoofd is het juist vaak onrustig. Ik zit vol creativiteit en ideeën en wil alles tegelijk doen. Maar dat soort onrust is tegelijk ook een krachtige energiebron.”