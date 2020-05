Danzel zet danscafé te koop: “Door corona volgen er nog meer faillissementen” Hans Luyten

27 mei 2020

20u09 1 showbizz Danzel (43) stapt uit het nachtleven. Aan het raam van zijn danscafé A Peu Près in Beveren hangt sinds enkele weken het bordje: ‘Te koop’. “Er zullen nog meer horecazaken failliet gaan”, voorspelt de ‘Idool’-zanger, die vooral in Oost-Europa succesvol is, dankzij zijn monsterhit ‘Pump it up’.

Danzel (volgens zijn paspoort: Johan Waem) gooit de handdoek in de ring. Voor hem geen horeca meer. “We hadden al langer plannen om met ons danscafé te stoppen, waarvan mijn vrouw de zaakvoerder was en ik haar rechterhand”, zegt Danzel. “Het sop was de kool niet meer waard. We worden er ook niet jonger op. Een zaak tot zes uur ’s morgens openhouden, dat vergt energie. Het nachtleven begon sporen na te laten. Zeker als je, zoals ik, nog bijna elk weekend moet optreden in het buitenland. Die zaak was voor mij een mooie, extra uitlaatklep, maar ik focus mij al meer dan vijftien jaar vooral op mijn concerten. Ondertussen zijn er al iets meer dan duizend gepasseerd, waarvan de meeste in Polen en Rusland. Vorig jaar werd mijn muziek nog 6,6 miljoen keer gestreamd op Spotify, met vooral dank aan die landen. Aanvankelijk zouden we pas eind dit jaar stoppen met A Peu Près, maar dat is dus wat vervroegd. Eind februari voelden we al dat het nachtleven hinder begon te ondervinden van al die virusverhalen. Vlak voor de lockdown hebben we een emotioneel bericht op sociale media gepost en meteen daarna legden we de boeken neer. Een vreemde timing, want drie dagen later moesten alle horecazaken sluiten.”

Net op tijd

“Mijn vrouw liet haar vennootschap failliet verklaren, maar had, zoals veel horecazaken, maar één schuldeiser: de btw. Door de boeken neer te leggen, hebben we niemand anders in financiële problemen gebracht of met onbetaalde facturen opgezadeld. We kunnen iedereen nog recht in de ogen kijken. We hebben nu plots wel het gevoel dat we net op tijd gestopt zijn. Want door corona zullen er heel wat zaken in de problemen komen. Aanvankelijk wilden we voor de zaak rustig een overnemer zoeken, maar dat wordt nu natuurlijk een pak moeilijker. Want wie gaat er in coronatijden nog een danscafé willen overnemen? Vandaar dat de inboedel onlangs geveild werd. Of we nog andere horecaplannen hebben? Niet meteen, nee. Zeker het nachtleven is een erg moeilijke sector geworden.”

Slachtoffer

Niet alleen het danscafé, maar ook de artiest Danzel is een slachtoffer van de wereldwijde corona-epidemie. “Sinds de uitbraak van het virus werden er in Polen alleen al 62 optredens van mij geannuleerd. Gelukkig werd de overgrote meerderheid door de organisatoren verzet naar volgend jaar. Mijn eerstvolgende optreden vindt pas plaats op 20 augustus. Dat zal in Hongarije zijn en werd onlangs nog eens bevestigd. Ik had nog andere data voor vroegere concerten, zoals in Kazachstan, maar die moest ik zelf annuleren omdat ik er niet geraak wegens het stilliggen van de vluchten. Corona heeft niet alleen een invloed op mijn concertdata, maar ook mijn mobiliteit. Ik probeer echter niet te veel te sakkeren. Ik heb de voorbije weken veel thuis op mijn gemak gezeten en nieuwe nummers geschreven. Begin mei, want toen brak mijn vrouw haar heup bij een val van de trap. Ik ben nu dus vooral verpleger en huisman. Ook wel eens aangenaam. (lacht)”