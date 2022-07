Danzel is een ster in Polen: “De Poolse televisie plant een grote show voor mijn 20-jarig jubileum”

In Vlaanderen verdween hij na zijn wereldhit Pump It Up! uit de schijnwerpers, maar in Oost-Europa wordt Johan Waem, beter bekend als Danzel, nog steeds onthaald als een groot internationaal artiest. Via zijn deelname aan de VTM-talentenjacht Idool in 2003 leerde Danzel zijn producer kennen. Het was de start van een bloeiende internationale carrière. “Pump It Up! werd eerst opgepikt in Frankrijk. Pas daarna werd het een hit in België, Nederland, Spanje, Engeland, Amerika, Duitsland, Polen, Tsjechië, Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan...,” blikt Danzel terug. “Oost-Europa is mij blijven volgen. Polen – en tot voor de oorlog in Oekraïne ook Rusland – is mijn grootste markt. Als je ergens goed ontvangen wordt, is het logisch dat je daar blijft werken. Ik krijg al zes jaar de vraag om deel te nemen aan ‘Sterren op de Dansvloer’ in Polen maar dansen is mijn ding niet. Voor de muzikale tv-show ‘Your Face Sounds Familiar’ moesten ze me echter geen twee keer vragen.”