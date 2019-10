Dansprestaties Viktor Verhulst liggen zwaar onder vuur maar: “Van vriendjespolitiek is absoluut geen sprake” Redactie

29 oktober 2019

00u00 2 Showbizz Zo hard hij door Vlaanderen werd geknuffeld, zo hard ligt hij nu onder vuur. Viktor Verhulst (25) onderscheidt zich week na week als de minst goede danser van 'Dancing with the Stars', maar raakte moeiteloos in de halve finale. De kritiek en verwijten zijn online snoeihard.

"Wat een stijve hark." "Dat zal wel door de papa komen..." Al weken lang spuit Vlaanderen via hln.be en sociale media zijn ongenoegen over de prestaties van Viktor. Toch konden al die commentaren niet verhinderen dat hij - tot z'n eigen verbazing - nu zondag de halve finale danst. Ten koste van Ianthe Tavernier, die wél over de juiste dansmoves beschikte, maar afgelopen weekend minder stemmers kon overtuigen. Ann Pira, een ander slachtoffer, liet zelfs weten dat ze hierover nog steeds met een wrang gevoel zit. "Ik vond het zeer onterecht dat ik eruit werd gezet. Het is heel belangrijk om juist te stemmen. Op dánsers."

Sterke lichting

Jurylid Davy Brocatus begrijpt het gemor. "Bij onze jurering is het duidelijk dat Viktor de minste danser is van allemaal", zegt hij. "Hij bungelt al weken onderaan. En daar komt ook nog eens bij dat het dit jaar een heel sterke lichting is. Dat speelt Viktor ook parten, want het niveauverschil tussen hem en de anderen valt daardoor heel hard op. Maar dat komt niet omdat hij z'n best niet doet, want aan inzet ontbreekt het hem niet. Mocht dat niet het geval zijn, dan had stemmend Vlaanderen al lang afgehaakt. Ik ben zelf heel benieuwd hoe hij het volgende week zal doen, want dan moeten de kandidaten elk twee dansen brengen. Ik heb eerlijk gezegd nu al medelijden. Maar als het publiek ervoor kiest om de underdog in de wedstrijd te houden, dan moeten wij dat als jury respecteren. Viktor is populair bij de stemmende kijkers, da's duidelijk. En je moet het ook maar doen, hé: week na week te horen krijgen dat je niet de beste bent en dat zelf ook nog eens beseffen. Viktor is daar heel eerlijk in en dat siert hem."

Vriendjespolitiek

Hoewel Viktor de meeste klappen krijgt, komt het programma hier ook niet ongeschonden uit. Zo wordt er onder andere gesproken van vriendjespolitiek omdat Viktors vader Gert de show presenteert. "Ik kan dat bij deze formeel ontkennen", zegt gerechtsdeurwaarder Ronnie De Ceuster. "Zowel mijn collega Peter Van Landeghem als ikzelf kan in eer en geweten bevestigen dat de stemming op een correcte manier gebeurt. In dit concrete geval moeten we vaststellen dat Viktor veel stemmen krijgt van de kijker. Je kan dat onterecht vinden, maar zo is het nu eenmaal. Het format, en het format alleen, bepaalt de uitslag. De vakjury heeft ondertussen ook al enkele keren opgeroepen om te kijken naar de dansprestaties, maar uiteindelijk stemt de kijker zoals hij of zij dat wil. Daar heeft Gert Verhulst - als vader van Viktor - niets aan te veranderen."

***

"En toch doe ik mijn best"

Viktor zelf beseft maar al te goed dat hij z'n plek in de halve finale te danken heeft aan z'n (massaal) stemmende fans. Ook gaf hij al meermaals toe dat hij niet de beste danser is. "Ik snap dat mensen zoiets hebben van 'Wat doet die nog in de wedstrijd?'", klonk het zondagavond na de show. "Ik neem hen dat ook niet kwalijk. Maar dat is natuurlijk niet fijn om te lezen. Het is niet dat ik mijn best niet doe en er mijn voeten aan veeg. Maar op een gegeven moment heb ik de knop omgedraaid, omdat ik natuurlijk ook zie hoeveel werk Natascha (zijn danspartner, red.) in mij steekt. En ik wil haar niet in de steek laten."