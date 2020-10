Dansers van Baba Yega onthullen voor het eerst hun ware gelaat

Baba Yega won in 2016 de finale van ‘Belgium’s Got Talent’, waarna de dansers zich ook aan de Duitse en Britse versies van het programma waagden. Daar strandde de mysterieuze groep respectievelijk op de tweede plaats en in de halve finale. Sinds 2018 is de dansgroep ingelijfd bij Studio 100. Dit jaar nemen ze deel aan ‘Holland’s Got Talent’. Opnieuw met succes, want de dansers wisten zich te plaatsen voor de finale. Die zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober.