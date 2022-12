Dansen op stoelen én gooien met eten: Chris Hemsworth beleeft feestelijke avond op restaurant

SHOWBIZZ Taylor Swift blijft de grote winnaar: alles wat je moet weten over de People’s Choice Awards 2022

Dinsdagavond vonden voor de 48ste keer de People’s Choice Awards plaats in Santa Monica, Los Angeles. Ieder jaar worden er veertig prijzen uitgereikt in de categorieën ‘film’, ‘tv’, ‘muziek’ en ‘popcultuur’, die worden gestemd door de Amerikaanse bevolking. Vooral zangeres Taylor Swift en de Kardashians vielen opnieuw in de smaak. Opvallend: ook de veelbesproken fim ‘Don’t Worry Darling’ van Olivia Wilde viel in de prijzen.

