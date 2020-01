Danny Fabry ontfermt zich over ‘te goedgelovige’ Marina Wally: “Ze zou nog geld toesteken voor een optreden, dat is nu gedaan!” Redactie

21 januari 2020

06u00

Showbizz Wie Marina Wally (62) wil boeken, zal dat vanaf nu via Danny Fabry (71) moeten doen. "Kort voor zijn dood heeft Eddy me doen zweren dat ik voor zijn dochter zou zorgen." Danny legt in Dag Allemaal uit waarom hij pas vier jaar later zijn belofte inlost.

Wat voorafging: Marina Wally deed in Dag Allemaal uit de doeken hoe ze op ramkoers lag met haar manager Hugo Colpaert. Ze deed toen al meer en meer van haar boekingen zelf, en een tijdje geleden heeft ze helemaal met Colpaert gebroken. Dat had, zo vertelde ze, papa Eddy haar op zijn sterfbed gesmeekt. Maar The voice of Europe wilde zijn enige dochter niet aan haar lot overlaten, en toen kwam goeie vriend Danny Fabry in beeld.

“Toen hij al in zijn rolstoel zat, riep Eddy me bij zich”, onthult Danny in het weekblad. “Hij zei me letterlijk: ‘Ons Marinaatje wil ook zingen, maar ze kent de weg niet. En ze zal nooit in staat zijn haar zaken zelf te regelen.” Dat deed Hugo Colpaert toen nog. “Maar Eddy liet mij duidelijk verstaan dat hij niet langer wilde dat Hugo de belangen van Marina behartigde”, klinkt het. “Ik wees hem erop dat ik geen boekingskantoor heb en dat het dus moeilijk zou worden om zijn wens in te willigen.”

Géén tegenspraak

Hoe Eddy daarop reageerde? “Hij duldde geen tegenspraak. ‘Danny, je móet mij dit beloven.’ Ik stemde nog niet toe, maar verzekerde hem wel dat ik erover zou nadenken”, zegt Danny. “Een paar weken later had ik opnieuw een ontmoeting met Eddy. Het was kort voor zijn dood. Hij pakte mijn hand vast en zei opnieuw: ‘Toe Danny, beloof mij dat je Marina gaat helpen. Jij bent de enige die ik nog vertrouw in de Vlaamse showbizz’. Ik zei: ‘Allez, Eddy, ik weet niet hoe ik van haar een bekende zangeres kan maken. Maar oké, ik wil je wel beloven dat ik haar zal helpen.’ Waarop hij me een knuffel gaf. Dat was zo’n emotioneel moment, dat ik bijna begon te huilen.”

Toch komt Danny nu pas zijn belofte na. “Eerst moesten de banden met haar vorige manager volledig doorgeknipt worden”, zegt hij. “Ik wil niet kwaadspreken, maar je moet niet om miserie vragen. En miserie zou er zeker van gekomen zijn als ik me eerder al over haar zou hebben ontfermd. Onlangs ben ik bij Marina thuis geweest om af te spreken hoe we het nu gaan aanpakken met haar boekingen. Toen ik haar papieren bekeek... Man, man, een ramp! Sommigen hebben nogal gesjacherd met Marina, ’t is schandalig.”

Onprofessioneel

“Ik ga geen namen noemen, maar zo was er een kerel die haar meer dan drieduizend euro had aangerekend voor een videoclip”, klinkt het verder. “Niet eens professioneel, hé. En Marina denkt dan dat ze een goede prijs heeft gekregen. Of ze wordt niet betaald voor een optreden. Ach, Marina is veel te goedgelovig. Ze zou nog geld tóesteken aan een optreden in plaats van er te ontvangen.”

Danny heeft Marina naar eigen zeggen duidelijk gezegd dat zulke dingen niet meer door de beugel kunnen. “‘Maar allez, Danny’tje, die mensen zijn zo goed voor mij geweest, ik heb zelfs champagne gekregen’, zei ze over wanbetalers. Ik heb me kwaad gemaakt, echt waar. Zelfs als ze haar in haar gezicht staan uit te lachen, zal Marina blijven zeggen dat ze het niet slecht bedoelen. Ach, Marina is veel te goed voor deze wereld.”