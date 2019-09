Danny Fabry neemt drastisch besluit: “Ik ga stoppen met zingen”

10 september 2019

Het veel te vroege overlijden van z'n collega Paul Severs laat Danny Fabry (71) niet los. Het zette de charmezanger zelfs aan het denken over z'n toekomst. 'De jaren die me nog resten, wil ik écht genieten van het leven', zegt Danny. 'Volgend jaar zet ik een stap terug.'

Zijn stem laat hem nog lang niet in de steek, en ook fysiek voelt Danny Fabry zich tiptop in orde. Toch besliste de zanger zopas om volgend jaar te stoppen met zingen. “Ik ga dan wat meer profiteren van het leven”, klinkt het verrassend in Dag Allemaal. “Heel m’n leven heb ik opgeofferd aan de muziek. Ik zou er nog wel tien jaar aan kunnen breien, maar waarom zou ik dat doen? Ik wil deze keuze maken nu ik nog in goede gezondheid ben, en niet als het te laat is. ’t Is genoeg geweest.”

Voel je hier en daar dan toch dat de leeftijd jou parten begint te spelen?

“Nee, dat niet. Maar ’t kan snel gaan, hé. Eerlijk gezegd, de plotse dood van Paul Severs heeft me diep getroffen. Ook daarom neem ik deze beslissing. Dag en nacht rondcrossen, het zal ooit z’n tol eisen. Zo ver wil ik het niet laten komen.”

Waarmee ga je je dagen vanaf volgend jaar dan ­vullen, Danny?

“Ik sluit niet uit dat ik af en toe nog eens optreed, hé. Maar ik zal me toch voornamelijk gaan bezighouden met het begeleiden van jonge ­artiesten.”

Je wil in schoonheid eindigen. Dat moet aartsmoeilijk zijn, als je ziet hoeveel artiesten niet kúnnen stoppen. Kijk maar naar Rob de Nijs, die recent van het podium viel nadat hij onwel werd.

(zucht) “’t Is moeilijk voor een artiest om afscheid te nemen, hé. Muziek is ons leven. Maar eens moet je toch die beslissing nemen. En een plan hebben om nog iets in die wereld te kunnen betekenen. Bij deze: ik ben op zoek naar jonge talenten om de fakkel aan door te geven.”