Danny Fabry is genezen van longziekte: “Ik heb doodsangsten doorstaan”

Celebrities Jared Leto is Oscar al drie jaar kwijt: “Niemand wilde het me vertellen”

28 januari In 2014 mocht Jared Leto (49) een Oscar mee naar huis nemen voor z'n rol in ‘Dallas Buyers Club’. Lang heeft hij echter niet kunnen genieten van het beeldje, want volgens de acteur is hij de award al drie jaar kwijt. En hij is niet de enige celeb die dat meemaakte.