Danny Fabry heeft opnieuw boodschap voor zoon na familieruzie: “Bied je excuses aan en vertel wie ik écht ben”

BV“Achterbakse manipulator.” Zo noemde Danny Esseldeurs (41) zijn vader Danny Fabry (74) onlangs in ‘Dag Allemaal’. De Vlaamse zanger kreeg nog heel wat beschuldigingen naar zijn hoofd geslingerd. Nu heeft Danny Fabry zich op MENT uitgesproken over de familievete. “Pas na excuses wil ik met hem spreken.”

Danny Fabry was te gast in ‘Het Eenzame Hartenbureau’ op muziekzender MENT en sprak zich uit over zijn familievete. “Een familievete moet je niet uitvechten in de bladen, maar dat moet je thuis doen", stak hij van wal. “Hij mag mij bellen. Hij zegt ook in de boekjes: ‘Ik zou graag met mijn vader overeenkomen’, maar dan de week erna, bam...” Of hij het ziet goedkomen? “Bied je excuses aan over alles wat je over mij gezegd hebt en vertel hoe ik écht ben. Dan wil ik spreken en anders niet.”

Zware aantijgingen

De vete draaide uit in een publiekelijk potje moddergooien. “Het is tijd dat de waarheid gezegd wordt!", klonk het hard in ‘Dag Allemaal’. Danny junior deed samen met zijn moeder en tante enkele straffe uitspraken over de charmezanger. Zo beschuldigen de drie hem ervan dat hij zijn familie slecht behandelt, voornamelijk zijn eigen zoon Danny. “Hij maakt mijn zoon altijd slecht", aldus Julia, de ex-vrouw van Danny Fabry.

“Moet ik nu heel mijn leven boeten voor de fouten die ik gemaakt heb tussen mijn 17 en 23?”, vulde Danny junior aan in het weekblad, alluderend op zijn passage in de pornowereld. “Tegen klanten van mijn café zegt vader dat ik crapuul ben en dat ze beter wegblijven uit mijn zaak. Dat is toch schandalig? Ik ben al klanten verloren door die achterbakse manipulator.”

Ook de begrafenis van zijn moeder, oftewel de oma van Danny junior, was het onderwerp van discussie. Volgens hem heeft zijn vader voor zijn reis naar Thailand gezegd: “Als ze overlijdt, dan kom ik daar niet voor terug. Begraaf haar dan maar’.” Iets wat Danny senior resoluut tegenspreekt. “Mama is niét overleden toen we in Thailand zaten, maar erna. En dat ik niet zou afkomen voor de begrafenis... Het was omgekeerd! Natuurlijk zou ik meteen op een vliegtuig zijn gesprongen.”

