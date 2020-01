Danny Fabry haalt opgelucht adem: “Oef, dan toch geen zware operatie” Redactie

07 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Danny Fabry (71) heeft er flink wat slapeloze nachten opzitten. Een vier centimeter grote vlek op zijn longen bezorgde hem doodsangsten, maar nu heeft hij verlossend nieuws gekregen. “Mijn medicatie slaat aan, er zijn geen kankercellen gevonden en die vlek wordt steeds kleiner", vertelt hij in Dag Allemaal.

In november viel de hemel op het hoofd van Danny Fabry. Een grote vlek op zijn longen bezorgde hem het meest stresserende najaar van zijn leven. Maar bij de aftrap van 2020 kan Danny opnieuw opgelucht ademhalen. “Door mijn medicatie is de vlek op mijn longen aan het verkleinen, er is al meer dan een kwart van verdwenen”, zegt hij. “Er hoeft dus geen stuk longkwab te worden verwijderd, zoals eerst werd gevreesd. Over twee maanden moet ik ter controle weer onder de scanner. Het blijft dus afwachten, maar de grootste stress is nu wel voorbij. Een opluchting want die onzekerheid bleef dag en nacht knagen. Door die angst ben ik meer dan vijf kilo vermagerd en lag ik hele nachten te woelen in bed. Nu ik weet dat het hoogstwaarschijnlijk helemaal in orde komt, heb ik opnieuw een gezonde eetlust en slaap ik beter.”

Zorgeloos genieten

Danny laat zich wel nog enkele weken rondrijden door zijn vrouw. “Ik was te vaak in gedachten verzonken”, zegt hij. “En één seconde onoplettendheid kan genoeg zijn, hé. Nu het opnieuw de goede richting uitgaat, zou ik weer zelf kunnen rijden, maar door mijn medicatie ben ik soms een beetje draaierig. Georgette blijft me dus voorlopig overal vergezellen. In januari heb ik al meer dan tien shows ingepland, februari hield ik vrij, voor het geval dat ik toch onder het mes moest. Nu ik weet dat die operatie niet hoeft, neem ik weer boekingen aan. Behalve dan de eerste week van februari. Dan gaan we naar Dubai. Even zorgeloos genieten. Dat gaat zo’n deugd doen!”