Danny Fabry bezorgd om z’n 100-jarige moeder: “Ik ben zo bang dat ze net nu gaat sterven”



Jean D’hont

13 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Mijn moeder is nog scherp van geest. Ze beseft heel goed wat er gaande is”, zegt Danny Fabry (71) over zijn moeder, die in januari 100 werd. Door de coronacrisis hebben ze elkaar al twee maanden niet meer gezien. En dat weegt op moeder en zoon.

“Opgesloten in mijn kamertje, ben ik daarvoor 100 jaar moeten worden?” Danny Fabry’s hart brak toen z’n mama Maria zich aan de telefoon die bedenking maakte.

“Mama is tot haar negentigste - papa was toen al vijftien jaar dood - alleen blijven wonen”, zegt de zanger. “Daarna is ze ingetrokken in een woon-zorgcentrum. Toen ze eind januari 100 jaar werd, gaf ik daar nog een grote show.”

Maar door de lockdownmaatregelen mag je haar nu niet bezoeken.

Ik heb mama al twee maanden niet gezien. Ik bel elke ochtend en namiddag, en voel dat het isolement mentaal erg zwaar wordt. Mijn moeder is nog scherp van geest en beseft goed wat er gaande is. Enkele weken geleden kon ze nog eens door de gang wandelen, nu mag ze enkel nog in haar deuropening zitten.

Da’s triest voor haar.

Absoluut. Ik ben zó bezorgd om haar... En wat ook in m’n hoofd speelt: stel dat ze nu zou sterven... Dan heb ik haar niet meer kunnen zien. Daar ben ik heel erg bang voor.

Heb je begrip voor de strenge maatregelen?

Die zijn zeker een goede zaak. In mama’s zorgcentrum zijn tot nu geen mensen overleden. Gelukkig maar. Soit, het kan niet anders, hé. Maar de eenzaamheid begint te knagen.

Ook Moederdag heb je vanop afstand moeten vieren.

Dat viel me enorm zwaar. Normaal ga ik mama altijd ophalen en maakt mijn vrouw Georgette één van haar lievelingsgerechten klaar: mosselen of een malse steak. Dit jaar ben ik een mooi boeket bloemen, wat aardbeien en een paar nieuwe pantoffels gaan afgeven. Ruim op voorhand, hé, want zulke cadeaus moeten eerst een paar dagen opzij worden gezet vóór ze naar haar kamer mogen.