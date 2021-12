Danny en Machteld Timmermans zijn koppel in ‘W817’-film én in het echt: “Voor elkaar kiezen terwijl we allebei een partner hadden, was moeilijk”

Na het overdonderende succes in 2017 van hun optreden tijdens Throwback Thursday in het Antwerpse Sportpaleis, kwam de cast van ‘W817' op het idee om een rebootfilm te maken van de populaire tv-reeks. Voorwaarde was wel dat vooraf al 50.000 filmtickets verkocht zouden worden, maar dat lukte met glans. Door corona kwam de film er later dan verwacht, maar vanaf morgen, woensdag, kun je in de bioscoop eindelijk naar ‘8eraf!’ gaan kijken. “Nooit gedacht dat we een rebootfilm zouden maken”, zegt Danny Timmermans, Tom in ‘W817' in Story. “Na vijf intense jaren (de serie liep van 1999 tot 2003, red.) besliste de cast zelf om ermee te stoppen, om andere wegen te bewandelen. Dat we gestopt zijn op een hoogtepunt, is misschien de reden waarom de interesse nu zo groot is.” Voor Danny en zijn vrouw Machteld Timmermans heeft ‘W817' ook een emotionele betekenis. “We leerden elkaar daar -kennen. Ik vond haar meteen interessant”, lacht Danny. “Het klikte inderdaad tussen ons, maar we hadden allebei een andere relatie”, vertelt Machteld, die in de laatste seizoenen van ‘F.C. De Kampioenen’ ook gestalte gaf aan Goedele Decocq. “Ik was nog samen met de vader van mijn dochter Gloria (Monserez , Ketnetwrapster en Studio Brussel-presentatrice, red.). Pas toen we later samen theater zijn gaan spelen, is de vonk overgeslagen. Voor elkaar kiezen terwijl we allebei een partner hadden, was moeilijk, maar het klopte gewoon tussen ons. Intussen hebben onze ex-partners een nieuw leven opgebouwd, we komen met z’n allen heel goed overeen. Het klikt ook tussen Gloria (20) en Robin (25) en Sam (24), de twee dochters van Danny. Toen Gloria nog een klein meisje was en Robin en Sam in hun puberteit zaten, was het wel wat zoeken. Gloria’s zussen vonden het niet altijd fijn dat ze erbij was.”