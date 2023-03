Danny de Munk voor het eerst weer op tv in ‘Tulpen uit Antwerpen’ na beschuldigingen van verkrachting

Muziek KIJK. Lizzo gaat helemaal los op ‘Du Hast’ van Rammstein én begint zelfs te headbangen

Tijdens haar concert in Berlijn had Lizzo (34) een grote verrassing voor de fans. Plots begonnen de tonen van ‘Du Hast’ van Rammstein te spelen, een Duitse metalband die Lizzo duidelijk ook kan smaken. En dat was nog niet alles, want naast het zingen van het lied, had Lizzo nog een ander plan. “Zijn jullie klaar om helemaal gek te worden?”, riep ze naar het publiek. Vervolgens begon de zangeres te headbangen én ging het dak er helemaal af.