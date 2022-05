Danni Heylen en Carry Goossens wellicht voor het laatst samen op de planken: "Liever eindigen in schoonheid, dan op de sukkel te geraken”

Celebrities Wanneer valt de uitspraak en wat met de verliezer? Alle vragen over Johnny Depp vs Amber Heard beantwoord

Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) staan ondertussen al vijf weken met getrokken messen tegenover elkaar in de rechtszaal en daar horen straffe advocaten, bizarre psychiaters en opvallende bekentenissen bij. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, zochten we een antwoord op de meest gestelde vragen. Van de kern van de zaak, tot het ontbrekende vingerkootje: de ultieme vragen over het proces Johnny Depp vs Amber Heard beantwoord.

25 mei