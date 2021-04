Dankzij Nicole en Hugo werd Gert Verhulst verliefd op Saint-Tropez: “Hij heeft ons al uitgenodigd in zijn villa”

Nicole en Hugo hebben allebei hun eerste vaccin gekregen en kijken reikhalzend uit naar hun volgende vakantie in Saint-Tropez. “Als alles goed gaat, gaan we in september weer naar ons vertrouwde hotel Des Lices, waar we al bijna veertig jaar op rij logeren”, zegt Hugo. Het nieuwe seizoen van ‘De Verhulstjes’ zal dan al ingeblikt zijn, want Gert, Ellen, Viktor, Marie, Jef én de honden trekken in juni naar hun villa in het mondaine badstadje.

Gert vertelde dat hij in Saint-Tropez belandde doordat jullie hem daar destijds een hotel hadden aangeraden. Gaat het om Des Lices?

“Eerst hadden we hem het poepchique La Pinède aangeraden. We dachten - gezien zijn financiële situatie - dat hij zoiets zocht. Een overnachting kost daar 1.200 euro. Maar Gert wou iets eenvoudigs. Pas op, in Des Lices betaal je ook nog 280 euro per nacht, zonder ontbijt, maar het is supergezellig en ligt vlak bij het centrum.”

Volledig scherm De Verhulstjes trekken naar Saint-Tropez © Getty/Ghyselinck

Generatie op generatie

En het is dus al jaren jullie vaste plekje?

“We hebben nog de grootouders van de huidige eigenaar gekend als uitbaters. Dat gaat echt van generatie op generatie. Wij beschouwen hen intussen als familie.”

Gert is echt lyrisch over Saint-Tropez. Heeft het stadje werkelijk zoveel troeven?

“Echt! Je kan ook naar Benidorm en dat is veel goedkoper, maar de sfeer in Saint-Tropez is helemaal anders. Nicole en ik voelden ons er meteen thuis. Alleen al die haven met de prachtige plezierboten! Dicht bij ons hotel ligt een cafeetje met een gezellig terras waar ze ons ook kennen. We komen nog maar aangewandeld of de pastis en kir staan al klaar. Zálig!”

Gert mag jullie wel dankbaar zijn voor de tip. Verwachten jullie een uitnodiging van hem om eens in zijn villa te komen logeren?

“O, maar die hebben we al een tijd geleden gekregen. En daar gaan we zéker eens op in, want we hebben een heel fijne band met Gert en Ellen. Nu maar duimen dat die hele coronacrisis snel achter de rug is en het leven weer normaler wordt.”

