Dankzij de liefde kan Ian Thomas eindelijk zichzelf zijn: "Anna Carina vergeet vaak dat ik een BV ben. Dat is een goed teken"

11 juli 2018

Bron: Story 0 Showbizz Ian Thomas (21) voelt zich herboren. Op muzikaal gebied heeft hij de touwtjes in eigen handen genomen en sinds Anna Carina in zijn leven is, straalt hij meer dan ooit. Zelfs kritiek, zoals na het Instagramkiekje van hem met sigaret, stoort hem niet meer. "Ik ben ook maar een mens, hé", zegt hij in Story.

Hij brak door als de Vlaamse versie van Justin Bieber, maar zeven jaar en een hobbelig parcours later is de timide zanger van weleer uitgegroeid tot een zelfzekere kerel van 21. Het mooiste van de zaak: Ian Thomas lijkt niet alleen sterker in zijn schoenen te staan, hij voelt zich vandaag ook écht goed in zijn vel. Een fotoshoot in zwemshort is dan ook een kolfje naar zijn hand. "Mijn lichaam is nochtans nog niet in topvorm", zegt hij. "Pas sinds anderhalve maand ga ik opnieuw twee keer per week fitnessen met een maat."

Met als ultieme doel: een sixpack kweken?

"Neen, ik train niet voor het lichaam van een bodybuilder. Ik wil gewoon weer wat fitter zijn en strakker staan. Als ik me goed in mijn vel voel, heb ik meer zelfvertrouwen. En als ik te weinig beweeg, knaagt dat aan mij. Sporten voelt dus absoluut niet als een opdracht. Ik geniet er juist van."

Je sociale media-posts in bloot bovenlijf worden altijd enthousiast onthaald door je fans. Dat is toch een egoboost?

