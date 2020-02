Danira trekt zich op aan grote liefde Will: “Ik had de impact van ‘Vandaag’ onderschat, maar hij heeft me keigoed gesteund” Redactie

11 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ondanks de waarschuwing van Lieven Van Gils had ik de impact van ‘Vandaag’ op m’n privéleven erg onderschat”, zegt Danira Boukhriss (29). Met de start van het tweede seizoen van haar dagelijkse talkshow komt het sociale leven van Danira weer een hele tijd op een laag pitje te staan. Gelukkig zorgt haar vriend Will voor de nodige rust en romantiek, zo vertelt ze in Dag Allemaal.

De ‘Vandaag’-trein staat op de rails en trekt zich voor de tweede keer op gang. Met een enthousiaste Danira, die even naar adem moest happen tijdens de eerste acht weken, maar die de strijd om de gratie van de kijker heelhuids heeft doorstaan. Haar relatie met Will Michiels, bekend als rapper TheColorGrey, heeft de hectiek van die eerste maanden ‘Vandaag’ gelukkig vlot overleefd. “Ons grote geluk was Will z’n nachtelijke werkschema als artiest”, zegt Danira in het weekblad. “Was ik samen geweest met een leerkracht, ik zou ’m acht weken lang niet gezien hebben, denk ik. Die zou opstaan als ik slaap, en al lang in z’n bed liggen als ik thuiskom.”

Will stond wel voor Danira klaar als ze ’s avonds laat thuiskwam. “En da’s leuk natuurlijk, om op zo’n moment nog ­iemand te hebben bij wie je de dingen van je af kan schudden. Dat miste ik op avonden dat hij er eens niet was. Dan had ik het veel moeilijker om het werk los te laten. Die twee uurtjes per nacht dat we er voor elkaar ­waren, zijn héél erg belangrijk geweest voor mij. Will heeft me kéigoed gesteund. En hij gaf de nodige feedback.”

“Na enkele weken zei hij me: ‘Ik had zo’n stress toen je hieraan begon. Wat als het niet goed was? Wat moest ik dan zeggen? Ik zie je wel graag natuurlijk, maar ik moet ook eerlijk zijn.’ En dan kwam het: ‘Ik ben écht blij met hoe je het doet, ik ben zo trots op jou. En ik vind jou oprecht de beste presentatrice van Vlaanderen.’ Ha, wat zou ik me dan nog druk maken in kritiek van anderen?”