Danira lijkt op Maria Magdalena en Tom Boonen op koning Willem II van Nederland: deze BV's en schilderijen zijn als twee druppels water TDS

05 september 2018

17u49 1 Showbizz Heb jij je ooit afgevraagd hoe je er zou uitzien mocht je een kunstwerk zijn? Dankzij de Google ‘Art Selfie’ wordt die vraag nu beantwoord. De update van de app ‘Google Arts & Culture’ is nu ook in ons land beschikbaar om het uit te proberen. Onze redactie deed alvast de test met enkele BV's, en het resultaat is verrassend.

Wie via de app een selfie maakt, krijgt zijn of haar evenbeeld te zien in een kunstwerk. Het technologiebedrijf verzamelde tienduizenden kunstwerken bij meer dan 650 partners uit de kunstwereld en maakte ze digitaal. Zo kunnen gebruikers ontdekken of ze bijvoorbeeld lijken op de "Mona Lisa" van Leonardo da Vinci, het "Meisje met de parel" van Johannes Vermeer of misschien wel op "De schreeuw" van Edvard Munch.

Wie? Nathalie Meksens

Lijkt op? Portret van de schrijfster Anna Louise Geertruida Bosboom-Toussaint (1854)

Wie? Danira Boukhriss Terkessidis

Lijkt op? P ortret van Maria Magdalena

Wie? Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Lijkt op? Portret van Mrs. Robert Shewell, Jr. (Mary Boyer Shewell) - ( 1775)

Wie? Vincent K ompany

lijkt op? Werk nummer 43, door de Turkmeense schilder Durdy Bayramov ( 1938 - 2014)

Wie? Tom Boonen

Lijkt op? Staatsieportret van Willem II, koning der Nederlanden ( 1792 - 1849)

Wie? Koen Wauters

Lijkt op? Zelfportret bij de etspers (1874)

Wie? Koning Filip

Lijkt op? Nederlands kunstschilder David Bles ( 1821-1899)

Wie? Theo Francken

Lijkt op? Zelfportret van de Franse kunstschilder Paul Cézanne ( 1839 - 1906)

Wie? Imke Courtois

Lijkt op? Zelfportret van de Antwerpse schilder Antoon van Dyck (1599 - 1641)

Wie? Matteo Simoni

Lijkt op? Portret van Nederlands kunstschilder Abraham Bloemaert (1609)

Wie? Adil El Arbi

Lijkt op? Portret van a postel St. Thomas ( 1612)

Wie? Goedele Liekens

Lijkt op? Schilderij Ritratto di signora ( 1850)