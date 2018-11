Danira Boukhriss gelooft niet in dé ware: “Je mag al van geluk spreken als je een paar jaar met iemand samen kan blijven” CD

29 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Danira Boukhriss (28) heeft zo haar eigen kijk op de liefde. In plaats van de ware te vinden, kan je beter op zoek gaan naar mister right now. Dat is volgens de presentatrice al moeilijk genoeg. En momenteel is ze eigenlijk gelukkig als vrijgezel.

Samen met haar goede vriend Kobe Ilsen bijt Danira Boukhriss zich in ‘Over eten’ voor het derde jaar op rij vast in opmerkelijke en verrassende voedingsverhalen en -thema’s. Denk maar aan voedselverspilling. Iets waar de presentatrice zelf schuldig aan is. “Het gebeurt wel vaker dat ik eten koop en achteraf besef dat het te veel is voor mij alleen. Best wel zonde. Nu ga ik enkel nog naar de winkel als ik ’s avonds eten klaarmaak.”

En gebeurt dat vaak?

“Niet echt. Ik vind dat eigenlijk veel werk om dat dan gewoon in tien minuten op te eten. En aangezien ik alleen woon, doe ik ook niet veel moeite. Gewoon wat diepvriesgroentjes stomen met een vegetarische burger of een pasta met groentjes, en dan ben ik al tevreden.”

Vind je het niet ongezellig om thuis alleen te eten?

“Ik heb daar geen problemen mee. Ondertussen kijk ik wat tv of zit ik mails te beantwoorden. Je moet dus geen medelijden met me hebben (knipoogt).”

Dankzij ‘Over eten’ zijn we ook te weten gekomen dat je vegetariër bent.

“Al heel lang, hoor. Ik ben nooit een grote vleeseter geweest, maar toch merkte ik in het begin dat ik meer energie had. Misschien was het ook wel psychologisch. Ik at meer groenten en ging gezonder leven. Alleen een spaghetti bolognese mis ik soms wel, want gehakt lust ik graag. Dus als ik bij iemand ga eten, zondig ik weleens.”

Gewicht bepaalt geluk niet

Een ander thema dat aan bod komt in ‘Over eten’ is calorieën. Ben je daar zelf mee bezig?

“Ik heb al geleerd dat als ik daar te obsessief mee bezig ben, ik er niet gelukkiger van word. Ik eet heel gezond, maar zondig af en toe. Maar als je elke dag honderd calorieën te veel eet, kom je op een jaar vijf kilo bij, vertelde een diëtiste in ‘Over eten’. En dat is heel veel en snel gebeurd.”

Maar blijven de kilo’s makkelijk plakken?

“Ik heb niet het geluk dat ik alles kan eten zonder bij te komen. Het gebeurt dus al eens dat ik twee kilo meer weeg, maar zo’n ramp is dat nu ook weer niet. Ik voel het dan wel aan mijn broeken, maar echt zichtbaar is dat nog niet (lacht).”

