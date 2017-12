Danira Boukhriss geeft zichzelf moedervlek zoals lief Bouba EVDB

06u49 0 Instagram/danira__bt Danira en haar vriend Bouba. Showbizz Hoe lief: tv-presentatrice Danira Boukhriss (27) heeft een foto op Instagram gepost waarop ze de moedervlek van haar nieuwe vriend Bouba Kalala (20) op haar gezicht getekend heeft.

Bouba Kalala, bekend van De Mol, heeft een opvallende moedervlek onder zijn linkeroog. In een eerder interview met Het Nieuwsblad, vertelde hij over het feit dat hij daar vroeger veel complexen over had. Hij zei toen dat die vlek wou compenseren door zich heel zelfzeker te gedragen. Tot zijn zestiende voelde hij zich er slecht over, maar nu heeft hij de moedervlek leren aanvaarden.

Om haar vriend te steunen, tekende Danira dus een gelijkaardige moedervlek op haar gezicht. Liefde!