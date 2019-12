Daniëlle en Renée hebben een papa met jongdementie: “Op zijn 59ste in een rusthuis” LV

19 december 2019

Zussen Daniëlle en Renée organiseerden een actie voor ‘De Warmste Week’ ten voordele van de Alzheimer Liga Vlaanderen. Een ziekte waar ze zelf mee in aanraking kwamen toen papa Donaat de diagnose jongdementie kreeg. “We zien hem snel achteruitgaan. Hulp is niet vanzelfsprekend”, vertellen ze aan Studio Brussel-presentator Joris Brys. “Onze papa op zijn 59ste in een rusthuis zien, is heel moeilijk.”