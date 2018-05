Daniëlle en Fabrizio waren nog drie weken een koppel: "Maar ze zat nog te veel met Mezdi in haar hoofd" KV

10 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Begin april verkondigden Fabrizio (25) en Pommeline hun liefdesgeluk in Dag ­Allemaal. Maar kort na ­‘Temptation’ lagen Fabrizio’s amoureuze interesses nog elders, bij Daniëlle (20). "Mijn intenties op het eiland waren oprecht", vertelt hij in Dag Allemaal.

"Terug thuis wilden we onze relatie een eerlijke kans geven, maar in ’t echte leven bots je toch op zaken waar je in Thailand geen rekening mee hoefde te houden."

Je moet je verantwoordelijkheden weer opnemen, bedoel je.

Onder meer. Ik had het met­een weer druk in de zaak, en Daniëlle woont meer dan drie uur rijden van mij vandaan... Dat maakt het allemaal al minder evident. Ik ben één keer tot ginder gereden, en zij is twee keer tot bij mij gekomen.

Maar?

Ik voelde dat onze liefde niet veel kans had. Mezdi probeerde ook stokken in de wielen te steken, door mij lastig te vallen op sociale media. En ik merkte ook dat Daniëlle nog te veel met hem in haar hoofd zat. Als ik haar dan in ‘Goedele On Top’ hoor zeggen dat ze hem nog altijd graag ziet, dan ben ik blij met mijn beslissing.

Jij zette er dus een punt achter?

Ja, na een drietal weken. In oktober was dat, sindsdien heb ik Daniëlle niet meergezien of gehoord.