Daniel Radcliffe staat stil bij de 20ste verjaardag van de eerste ‘Harry Potter’-film: “Momenteel geen plannen voor een reünie”

Vooral aan zijn scènes met Gary Oldman (Sirius Zwarts) en David Thewlis (Remus Lupos) heeft Daniel Radcliffe hele fijne herinneringen. “Tijdens scènes met Gary en David kreeg ik het gevoel alsof ik een jonge man was die eindelijk begreep wat acteren was. Daarnaast waar ze gewoon ook erg cool.”

Nu is de twintigste verjaardag van de allereerste ‘Harry Potter’-film hét ideale moment om een reünie aan te kondigen, maar daar zijn volgens de acteur geen plannen voor. Daarnaast zit de agenda van Daniel Radcliffe momenteel propvol. “Momenteel zit ik voor opnames in de Dominicaanse Republiek en daarna heb ik tot het einde van het jaar telkens wel iets gepland.” Al zal het jubileum van de film ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ wel niet onopgemerkt voorbijgaan. “Ik ben er zeker van dat het op de ene of de andere manier gevierd zal worden, maar ik weet niet of de cast bij elkaar komt. Het spijt mij als dit voor sommige mensen een teleurstelling is.”

Voor- en tegenstanders

Daniel Radcliffe is wel niet de enige ‘Harry Potter’-acteur die zich al uitgesproken heeft over de aankomende mijlpaal. Ook Tom Felton, die de rol van Draco Malfidus speelde, had het er onlangs nog over en dat met zijn ex-collega’s Emma Watson (Hermelien) en Rupert Grint (Ron). “Ik vroeg hun of ze het konden geloven dat er al twintig jaar verstreken is. Daarnaast zien ze er ook nog steeds exact hetzelfde uit, zeker Rupert.”

Tom Felton ziet een reünie in de toekomst trouwens wél zitten. “Als je mij vraagt of ik mijn haar opnieuw zou blonderen om de rol van Draco te kunnen spelen: absoluut. Elke kans om weer in de huid van Malfidus te kruipen, zou ik met beide handen aannemen.” Rupert Grint daarentegen heeft net zoals zijn collega Daniel wat meer overtuiging nodig. “Zeg nooit nooit, maar ik zou het alleen maar doen als werkelijk iedereen zou terugkeren.”

LEES OOK: