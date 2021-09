Daniel Craig had last van Bond-faam: “Ik sloot mij op in mijn huis met de gordijnen dicht”

CelebritiesSommige beroemdheden houden van alle aandacht die ze krijgen, maar heel wat sterren hebben er stiekem een hekel aan om in de schijnwerpers te staan. Eén van die celebs is de Britse acteur Daniel Craig (53). Door zijn rol als James Bond kreeg hij ontzettend veel aandacht, maar daar had de ‘Spectre’-acteur het behoorlijk moeilijk mee. “Zowel fysiek als mentaal voelde ik mij rotslecht.”

Daniel Craig had al verschillende films op zijn cv staan, maar de acteur werd pas echt wereldberoemd toen hij in 2005 de fakkel overnam van Pierce Brosnan. Toen kroop de Britse acteur namelijk voor de eerste keer in de huid van James Bond en dat voor de film ‘Casino Royale’. In de documentaire ‘Being James Bond’ vertelt Daniel nu dat hij niet verwacht had dat de rol zo’n grote impact zou hebben op zijn leven. “Plots kwam mijn privéleven volop in de schijnwerpers te staan. Het was zelfs zo erg dat ik mezelf thuis opsloot en de gordijnen dicht deed. Ik was gewoon knettergek en zowel fysiek als mentaal voelde ik mij rotslecht.”

De ‘James Bond’-acteur had het dus heel moeilijk met het feit dat hij plots wereldberoemd was geworden. “Ik vond er niks aan, maar gelukkig was Hugh Jackman er om mij te helpen. Hij heeft mij geholpen om het te leren aanvaarden en het te appreciëren.” Daarnaast gaf Craig toe dat hij aanvankelijk getwijfeld heeft of hij de rol wel zou aanvaarden. “Ik was van plan om het script te lezen en om vervolgens hun voorstel af te wijzen.” In realiteit is het echter iets anders gelopen. Daniel Craig vond het script van ‘Casino Royale’ uiteindelijk zo goed dat hij de rol maar moeilijk kon weigeren. “Het verhaal was gewoon ijzersterk.”

Fikse kater

Barbara Broccoli, de producers van de ‘James Bond’-films haalde zo haar slag thuis. Zij was namelijk vastberaden om Daniel Craig aan boord te halen. “Voor mij was het altijd al duidelijk dat hij een echte ster en een fantastische acteur is.” Bij de filmstudio zelf wilden ze graag nog andere acteurs auditie laten doen, maar Barbara was zeker van haar stuk. Uiteindelijk belde ze Daniel persoonlijk op om hem het goede nieuws te vertellen. Zelf kon hij het nieuws amper geloven en daarom greep hij onmiddellijk naar “een fles wodka, vermout een en cocktailshaker”. Niet zo’n goed idee, want het leverde de acteur een zo’n drie dagen durende kater op.

Tijdens zijn carrière als James Bond heeft Daniel Craig het ook op de set niet altijd makkelijk gehad. Gedurende de opnames van ‘Spectre’ (2015) brak hij bijvoorbeeld zijn been. Toch was hij vastberaden op door te gaan met filmen. Deze ervaring zorgde ervoor dat Craig niet veel zin meer had om nog langer in de huid van het befaamde personage te kruipen. “Het was ontzettend moeilijk en ik had gewoon een pauze nodig.” Uiteindelijk keerde Daniel Craig wel nog een laatste keer terug voor ‘No Time To Die’. “Ik ben trots op wat ik allemaal bereikt heb en afscheid nemen van James Bond is zeker niet makkelijk”, vertelde hij destijds in zijn afscheidsspeech.

LEES OOK: