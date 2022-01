‘Dancing With the Stars’ zit erop voor Yemi Oduwale: “Heel teleurgesteld”

“Ik heb me ontzettend geamuseerd, maar ik vind het heel jammer dat ik de de wedstrijd nu moet verlaten”, aldus de acteur na afloop. “Ik ben heel teleurgesteld, had graag nog heel wat dingen willen leren en droomde ervan om nog meer shows te dansen. Ik had het ontzettend mooi gevonden als ik met mijn danspartner Laura de finale had kunnen dansen. We waren er ontzettend dichtbij, maar helaas. Het is trouwens niet omdat ik afgevallen ben, dat ik het programma niet meer ga volgen. Ik ga supporteren voor de overblijvers, en gun ieder van hen de overwinning. Het zijn stuk voor stuk toppers.”