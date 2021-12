‘Dancing With The Stars’-jurylid Jan Kooijman gaat muziek uitbrengen

Op Instagram deelt het jurylid van ‘Dancing With The Stars’ enkele foto’s vanuit de studio. “In alle rust werk ik al een paar jaar met een aantal zeer fijne mensen aan liedjes. Omdat ik graag schrijf, omdat muziek enorm belangrijk voor me is, omdat mijn creativiteit zich nooit tot één discipline heeft beperkt”, schrijft de artiest. “Het is spannend en eng om ze de wereld in te gaan sturen. Om ze te delen met jullie. Maar het leven is echt te kort om niet alles te doen wat je graag doet.”