‘Dancing with the Stars’-coach Simone bedenkt turn-choreo voor Nina Derwael: “Zij stapte in mijn wereld, ik nu in die van haar”

Showbizz Jeroen Meus neemt Nederland­se prijs in ontvangst

We hadden het al aangekondigd, maar nu was het moment echt daar: Jeroen Meus heeft in Amsterdam de Johannes Van Damprijs in ontvangst genomen. De prijs bekroont personen met buitengewone verdiensten voor de verspreiding van kennis over gastronomie.

11 februari