Dana Winner zingt op het dak van de Lotto Arena Jolien Boeckx

12 juli 2019

15u18 0 Showbizz ‘Op Het Dak Van De Wereld’ is het voor Dana Winner 30 jaar geleden allemaal begonnen. Geen plek om die verjaardag beter te vieren dan op het dak van de wereld - euh - Lotto Arena. “Op 9 november ga ik hier beneden al mijn fans bedanken voor hun jarenlange steun én gaan we feesten”, lacht de zangeres.

Het is nog vier maanden wachten vooraleer Dana Winner haar verjaardagsconcert op gang trapt. Maar vandaag ging ze al eens kijken én gaf ze zelfs een glimp van wat we op 9 november mogen verwachten. “Mijn grootste hits uit mijn 30-jarige carrière zal ik sowieso brengen. Aangevuld met nummers waaraan ik mooie herinneringen heb. Denk aan ‘Wervelwind’, de cover van Ian Thomas zijn nummer ‘Rain’, dat ik in ‘Liefde Voor Muziek’ bracht. Een fantastische tijd heb ik daar beleefd”, blikt ze terug. Uiteraard zal ‘Op Het Dak Van De Wereld’ er ook tussen zitten. Met die hit is het dertig jaar geleden allemaal begonnen. “Heel fijn om dat hier bovenop het dak van de Lotto Arena eens te zingen”, lacht de zangeres.

En bij een verjaardag horen feestoutfits. Dana is momenteel volop zelf mee haar outfits aan het ontwerpen. “Een zestal verschillende outfits zal ik dragen. De stoffen en patronen liggen vast. Nu gaat het er nog om hoeveel glitter en blingbling elke outfit mag krijgen", lacht ze. Naast die portie glitter komen er ook gasten. Haar finalist Michel Acass van ‘The Voice Senior’ zal erbij zijn op 9 november, net zoals de Nederlandse zanger Alain Clark. “We toeren elk jaar enkele maanden langs de theaters in Nederland en zo is mijn oog op hem gevallen”, aldus Dana. “Zijn charismatische stem heeft me helemaal overtuigd. Welke nummers we samen gaan brengen, hou ik nog als verrassing.”

Als extra gastartiest schrijft Dana Winner nog een wedstrijd uit voor ‘de jongste stem van Vlaanderen’. Vanaf 17 juli kunnen kinderen tot 16 jaar zich inschrijven op www.dejongstestem.be om een duet met Dana Winner in de Lotto Arena te zingen. “Wie weet betekent dat wel de stap van een hele mooie carrière voor iemand”, aldus de zangeres.

De tickets voor ‘30 jaar Dana Winner - In Concert’ vliegen ondertussen de deur uit. Nog een kleine 400 plaatsjes zijn beschikbaar. Tickets via gracialive.be.