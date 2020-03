Dana Winner zingt coronalied ‘Thank You’: “Een muzikale merci aan alle helden die zich inzetten voor anderen” Jolien Boeckx

28 maart 2020

06u00 0 Showbizz Als artiest is het haar taak om iets te betekenen in deze tijden van onzekerheid, vindt Dana Winner (55). En daarom schreef ze een coronalied. Een muzikale merci voor alle helden: van zorgverleners tot politie en journalisten. “Alle mensen die zich ondanks het besmettingsgevaar inzetten voor anderen”, zegt ze.

‘Thank You (Heroes of Today)’ is sinds gisteren uit. “Ik ben ervan overtuigd dat we met dit lied mensen een hart onder de riem kunnen steken. Niet alleen door de muziek, maar ook door een uniforme en warme boodschap te verspreiden”, vertelt Dana Winner. “Op die manier kunnen wij hen tonen hoe dankbaar we zijn dat deze helden van vandaag alles op alles zetten om het beste van zichzelf te geven en te blijven geven. Al moeten ze daar zelf hun veilig nest voor verlaten of moeten ze puzzelen om opvang voor hun eigen kinderen te vinden. En dat allemaal in tijden waarbij iedereen liefst zoveel mogelijk contact wil vermijden.”

Dana dook voor het nummer per uitzondering niet haar vertrouwde studio in. “Het nummer schrijven, inzingen en de productie ervan moest op een creatieve manier gebeuren. We hebben uren via Whatsapp en FaceTime met mekaar in videochat gehangen om te componeren, te repeteren en om de juiste toonaard te bepalen”, legt de zangeres uit. “Het nummer opnemen hebben we vanop een verre en veilige afstand gedaan. Met de engineer in mijn tuin, terwijl ik zelf binnen in mijn eigen bureau het lied inzong.”

Voor de bijhorende videoclip wil Dana een montage maken van zoveel mogelijk helden. Mensen in de hulp- en zorgsector, in het transport en in de haven, medewerkers in voedingswinkels, postbodes, kinderverzorgsters, huishoudhulpen, politie en brandweer, cipiers, vuilnisophalers, leerkrachten, douane, magazijniers, laboranten, journalisten en nieuwsploegen, maaltijdbezorgers, mensen die werken in het openbare vervoer, ... “Het zijn allemaal helden”, zegt ze. Dana roept op om een portret of selfie in te sturen van zo'n helden. Mailen kan naar heroesoftoday@danawinner.com. Vermeld je naam en voornaam, leeftijd, beroep en het land waarin je woont en werkt. “We maakten ook een account op Instagram aan: @realheroesoftoday. Zo kan iedereen via #heroesoftoday alles volgen. Misschien krijgen we niet alle foto’s in de muziekvideo, maar via Instagram gaat de actie gewoon verder”, aldus Dana.