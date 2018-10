Dana Winner: “Ik heb getwijfeld over een tweede kind” SD

20 oktober 2018

12u34

Bron: Joe 0 Showbizz Dana Winner (53) en haar dochter Chinouk (19) waren vandaag te gast bij Ann Van Elsen in ‘De Familie Van Elsen’ op Joe. Ze hadden het onder meer over de opvoeding van Chinouk, het leven als alleenstaande moeder en Dana’s opgeborgen wens voor een tweede kind.

Dana vertelt over haar ervaringen als alleenstaande moeder: “Waar ik het meest moeite mee heb, speelt zich vaak af op vakantie met ons twee. Als je gaat eten en je ziet andere koppels zitten met hun kinderen, denk ik: eigenlijk is het fijn dat je er als moeder en vader samen bent. Je neemt ook samen beslissingen. Als er iets is, gebeurt het dat je zegt: ga dat maar aan ons ma vragen. Soms denk ik ook dat het leuk zou zijn, mocht Chinouk dingen met haar papa bespreken, zodat ze ook eens een andere mening hoort. Want ook al ben ik met iemand anders, het is haar papa niet. En ook al is Wilfried met een andere vrouw, het is haar mama niet. Een samengesteld gezin is niet altijd rooskleurig.” Ook Chinouk vindt het niet altijd gemakkelijk om een goede balans te vinden: “Waar trek je de lijn tussen wat je nieuwe partner tegen je kind mag zeggen en hoe die dan moet optreden?”

Wanneer Ann vraagt of Dana nooit heeft getwijfeld om aan tweede kind te beginnen, antwoordt ze heel openhartig: “Jawel. We hebben daarover nagedacht en ik heb toen gebabbeld met Chinouk. Toen ik voelde dat ik haar een beetje ‘teleurgesteld’ had, heb ik haar mening gevraagd. Ik heb ervoor gekozen om dan even het geluk van haar boven dat van mij te stellen en er niet voor te gaan. Mark heeft ook een zoon van 27. Is zo een leeftijdsverschil wel verstandig om dat nog allemaal te doen? Voor hetzelfde geld was dat fantastisch geweest. Je weet het nooit. Maar wat ik niet heb, weet ik ook niet.”