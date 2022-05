Dana Winner en haar dochter: “Op dat keerpunt heb ik beslist om niet in haar voetsporen te treden”





BVMoederdag - nu zondag - is voor Showbits dé ideale gelegenheid om Chinouk Van Baelen nog eens op te zoeken voor een dubbelinterview met haar bekende mama: Dana Winner. Het gesprek vindt plaats midden de Limburgse velden, tijdens de opnames van de videoclip voor ‘Miss You Most’, het nieuwe nummer van Dana. Het is intussen een tijd geleden dat we nog iets van Chinouk hoorden. In 2018 was ze één van de BV-kinderen die samen op kamp trokken in het VTM-programma ‘Jong Geweld’. Na dat programma heeft Chinouk er heel bewust voor gekozen om niet in de voetsporen van haar moeder te treden en uit de schijnwerpers te blijven. Waarom? Dat vertelt ze aan Jarne in een nieuwe Showbits.