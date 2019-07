Dan toch verliefd in het echt? Guido en Emma uit ‘Familie’ delen intieme foto TDS

07 juli 2019

16u25

Bron: Instagram 0 Showbizz Vormen Guido en Emma uit ‘Familie’ ook in het echte leven een koppel? Alles lijkt erop te wijzen. Vincent Banic (31) en Bab Buelens (25), die de rollen vertolken, hebben immers op hetzelfde moment een intieme foto van hen samen gedeeld via de sociale media. De twee worden al jaren achtervolgd door geruchten over het feit dat ze een koppel zouden zijn. Is dit hun ultieme bevestiging?

Dat Vincent Banic het alles behalve makkelijk had met de exit van tegenspeelster Bab Buelens uit‘Familie’, stak hij zelf nooit onder stoelen of banken. “Ik mis Bab superhard”, liet hij toen optekenen. Nu lijkt ook duidelijk te worden waarom er zoveel emoties bij kwamen kijken: Guido en Emma lijken namelijk ook in het echte leven een koppel te vormen.

Het zijn vooral de honderden reacties onder de foto die boekdelen spreken. Van “Wat een powerkoppel”, over “Lieverdjes” tot “Eindelijk! Veel geluk samen”: de omgeving van de acteurs lijkt dus al veel langer te weten dat er meer aan de hand is dan een gewone vriendschap.

“Gewoon vrienden”

Nochtans benadrukten Vincent Banic en Bab Buelens eerder steeds dat er van liefde geen sprake was. “Het is inderdaad zo dat veel kijkers denken dat er méér aan de hand is tussen ons. Maar we zijn gewoon héél goeie vrienden. Ik denk dat je zo’n beetje een parallel kan trekken tussen Danira met Kobe Ilsen en mij en Vincent. Ook Danira en Kobe zijn supergoeie vrienden en krijgen te maken met praatjes”, zei Bab toen.

Een smoesje omdat hun liefde nog te pril was? De toekomst zal het ongetwijfeld uitwijzen.