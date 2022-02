Dan toch reünie Spice Girls? “Als Victoria Beckham had willen stoppen, had ze wel haar ontslag gegeven”

Celebrities Dochter Ben Stiller teleurge­steld dat haar vader er niet altijd was voor haar: “Moeilijk om te horen”

Ben Stiller (56) staat weer in de schijnwerpers. Vorige week raakte het nieuws bekend dat de acteur opnieuw een koppel vormt met z’n ex Christine Taylor (50). Het stel ging in 2017 na zeventien jaar huwelijk uit elkaar, maar tijdens de pandemie vonden ze elkaar terug. In een interview met ‘Esquire’ vertelt Stiller er meer over. Daarnaast heeft hij het ook over de relatie met zijn dochter Ella. “Kinderen zijn niet geïnteresseerd in je carrière. Ze willen gewoon dat je aanwezig bent.”

