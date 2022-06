Dan toch nieuwe ‘Pirates of the Caribbean’-film mét Johnny Depp? “Er zijn gesprekken aan de gang”

FilmHet is intussen vijf jaar geleden dat de laatste ‘Pirates of the Carribean’-film in de cinemazalen verscheen. Acteur Johnny Depp (59) had in 2021, tijdens het filmfestival in San Sebastian, nog toegegeven dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van de piraat Jack Sparrow. Maar tijdens de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) zei hij dat hij dat nooit meer zou doen. Nu blijken er toch gesprekken aan de gang te zijn met Disney. “Ik wil Jack Sparrow een waardig afscheid geven.”

In een interview met ‘The Times’ liet ‘The Pirates of the Carribean’-producer Jerry Bruckheimer weten dat er momenteel nog niets vaststaat, maar dat er ook niets uit te sluiten valt. De smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard zorgde ervoor dat Depp op de zwarte lijst belandde. Zo verloor hij zijn rol als Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-saga en had Disney hem uit een mogelijk zesde ‘Pirates of the Carribean’-film geschrapt. Depp zelf onthulde dat hij zijn personage een “goed en waardig afscheid wou geven”, maar dat hij dit vanwege de rechtszaak en alle beschuldigingen niet meer kon doen. De acteur voegde er nog aan toe: “Ik was van plan om door te gaan tot de tijd rijp was om te stoppen.”

Een bron vertelde ‘Poptopic’ dat de acteur nu toch in gesprek zou zijn met Disney. Het zou gaan over een deal van zo’n 300 miljoen dollar (283 miljoen euro) en er zou al een uitgewerkt concept op tafel liggen. En er is meer. Ook voor Disney+ wil men een spin-off van de films, die volledig in het teken zal staan van de iconische kapitein Jack Sparrow.

De insider bracht ook aan het licht dat Disney het heel graag wil goedmaken met Depp, nadat ze hem hebben laten vallen toen de beschuldigingen van Amber Heard openbaar werden gemaakt. Disney is bereid om er alles aan te doen de acteur te overtuigen. Afgezien van de 300 miljoen zou het bedrijf, als een gebaar van goede wil, ook een serieuze som geld willen doneren aan een goed doel dat de acteur na aan het hart ligt. Maar of het bedrijf de acteur ook werkelijk weet te overtuigen, is nog een vraagteken.

Zesde film?

In 2003 verscheen de allereerste film van de ‘Pirates of the Carribean’-franchise. Er zijn nog vier films gevolgd, mét Johnny Depp in de hoofdrol. Disney liet in het verleden al vallen dat het een zesde film absoluut zag zitten, het is nu dan ook afwachten op de officiële aankondiging van de film én op de bevestiging dat Johnny Depp weer aan boord zal komen van zijn geliefde schip, The Black Pearl.

