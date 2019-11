Dan toch niet zo tijdelijk: Studio 100 hoopt Pop-up Theater nog lang te behouden SDE

18 november 2019

08u40

Bron: GvA 1 Showbizz Het Pop-up Theater van Studio 100 in Puurs was oorspronkelijk bedoeld om spektakelmusical ‘40-’45' in te herbergen, maar ondertussen vonden ook heel wat nieuwe producties er een thuis. Studio 100 hoopt dan ook om er nog verschillende jaren te blijven, zo vertelt Gert Verhulst in Gazet van Antwerpen.

‘40-’45', ‘20 jaar K3', ‘Samson & Gert Afscheidsshow’, ‘Daens’ ... Zowat alle grote producties van Studio 100 worden tegenwoordig in het Pop-up Theater in Puurs vertoond. Logisch, want het voormalige verdeelcentrum van H&M werd helemaal omgebouwd om aan alle noden van Studio 100 te voldoen. En dus hoopt het bedrijf om daar nog een tijdje te kunnen blijven. Hun tijdelijke vergunning werd al zeker tot 2023 verlengd, maar ook daarna zitten er nog projecten in de pijplijn. “Maar of die op deze locatie kunnen plaatsvinden, dat zal nog moeten blijken”, vertelt Gert Verhulst in Gazet van Antwerpen. “Zo’n vergunning moet ook getoetst worden met gewestplannen en wetgevingen. Voor de locatie na 2023 hebben we nu nog geen enkel plan. Alles kan elders afgebroken en opgesteld worden, als dat nodig zou blijken. Al zou dat natuurlijk zonde zijn.” Hij hoopt dan ook dat Studio 100 gewoon op dezelfde locatie kan blijven. “We zouden het alleszins wel zien zitten om hier langer te blijven. Alles is hier aanwezig, deze hal is de best uitgeruste van Vlaanderen en ver daarbuiten en er is plaats genoeg voor onze rijdende tribunes. We zijn hier onze eigen baas qua planning, dat is ook veel waard.”