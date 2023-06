Dan toch: grote festivals mogen deze zomer wegwerpbekers gebruiken

BV KIJK. Salar Azimi pronkt met eerste (peperdure) Maserati MC20 van ons land

Naar wie gaat de allereerste Maserati MC20 die in ons land is geleverd? In een video op sociale media laat Salar Azimi uit ‘The Sky is the Limit’ het antwoord zien. De ondernemer, bekend om zijn liefde voor dure auto’s, laat met trots zijn nieuwste aanwinst zien: een Maserati MC20, een strak ontworpen supercar met indrukwekkende prestaties. Met zijn vermogen van meer dan 620 pk en een 0-100 tijd van minder dan drie seconden, staat de MC20 symbool voor kracht en snelheid. In de video geniet Salar Azimi dan ook overduidelijk van zijn nieuwste ‘speeltje’.